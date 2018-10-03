Türel’den Sur Yapı Antalya Projesi’ne ziyaret

ANTALYA, (DHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’ni ziyaret etti. Antalya basınının yoğun ilgi gösterdiği şantiye gezisinde Türel, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Türel, projenin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Türel, 2019’da teslimlerin planladığı gibi yapılacağını aktararak, projenin AB kapsamında 17 proje arasında ilk üçe girdiğini,GreenGood Design Ödülü aldığını söyledi. 8 yıl sürecek ve toplamda 8 milyar lira yatırım yapılacak Sur Yapı Antalya Projesi’nde inşaat süreci tam gaz sürüyor. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek. 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kuran Sur Yapı, tüm bu süreçleri gerçekleştirirken Antalya Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.

PLANLAR AYNEN DEVAM EDİYOR Şantiye ziyareti yaparak çalışmaları yerinde denetleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bugün projede devam eden hummalı çalışmaları yerinde görmek için şantiye alanını ziyaret ettik. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Kepezaltı Santral Bölgesi’nde hızla yükseliyor. 93 blok ve 6 bin 417 konut var. 5 binin üzerindeki konut hak sahiplerine ait. O konutların inşaatları 93 blokta hızla devam ediyor. Bazı binalarımızda dış cepheler yapılmaya başlandı, duvarlar örüldü, mantolama bitti ve işlemler inşallah süratle devam edecek. Şu anda bütün planlarımız aynen devam ediyor. Yoğun katılımdan biz de çok büyük bir mutluluk duyduk. Katılımınız ve Antalya’nın en büyük ekip projesini merak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi. 2019'DA TESLİMLER GERÇEKLEŞECEK Türel sözlerine şöyle devam etti: “1 milyon 300 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Etap etap yapılacak bir proje. 5 bin 47’si hak sahiplerine olmak üzere 6 bin 417 konut tamamlanacak. Bunun tamamlanma tarihi 2019 senesi. Ondan sonra da etap etap inşaat devam edecek.

KALİTE FARKI YOK Hak sahibi ve yüklenici firma bloklarını özellikle ayırmadık. Çünkü hak sahiplerinin de burada en kaliteli malzemeyle en kaliteli inşaattaki dairelerine kavuşmasını öncelikledik. ÇEVRECİ UYGULAMALAR ÖN PLANDA Burada çevreci proje olması hususunda büyük hassasiyetler gösterdik. Hak sahiplerinin bahçesindeki ağaçların hepsini tek tek sökerek bir yerde toplayıp o hak sahiplerinin isimlerini o ağaçların üstüne yazdık. GERİ DÖNÜŞÜMDEN AGREGA ÜRETİLDİ Geri dönüşüm olarak; 165 bin 254 ton agrega ürettik. Bunların hepsini buradan çıkan malzemeyle ürettik. Sosyal hizmetlere 223 ton ahşap odunu yine buradaki yıkım faaliyetleri esnasında üretildi. HURDA DEMİRLER MKE'YE GİTTİ Bin 324 ton hurda demiri de MKE’ye değerlendirmeleri için teslim ettik. MEYVE BAHÇELERİ KORUNDU Alan içerisinde yer alan fidanlıkta 9 bin 998 adet nar, narenciye, zeytin ve meyve ağacı, 997 adet yere dikili zeytin ağacı, 785 adet de keçiboynuzu, palmiye çınar ve bunun gibi büyük ağaçlar var. 11 bin 780 adet ağaç bulunmaktadır.