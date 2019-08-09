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Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:03 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Alaaddinbey hizmet binası ve Halk Evi’nde düzenlenen törenlerde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Alaaddinbey hizmet binası ve Halk Evi’nde düzenlenen törenlerde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Çalışanların tek tek kurban bayramını tebrik eden Başkan Erdem, “Sizlere güveniyorum. Birlikte yeni başarılara imza atacağız” dedi.
Nilüfer Belediyesi ailesi, bayram öncesi son mesai gününde bayramlaştı. Alaaddinbey Hizmet binası ve Halk Evi’nde düzenlenen törenlere Nilüfer Belediyesi personeli, yoğun katılım gösterdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çalışanların kurban bayramını tek tek kutladı. Yeni bir yönetim anlayışını ortaya koyarak, Nilüfer’i daha da iyiye taşımak için yola çıktıklarını belirten Turgay Erdem, “Stratejik planımızı yapıyoruz. Yeni yol haritamızı oluşturuyoruz. Bu çerçevede yol haritamızla beraber önümüzdeki 5 yılı birlikte planlayarak, birlikte yol yürüyerek, inşallah Nilüferlileri bugün olduğu gibi, bundan sonraki zamanlarda da gülümsetmeye ve onları mutlu etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız. Sizlere güveniyorum ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Nilüfer’in bu seviyeye gelmesinde hepinizin katkısı var. Bu başarıyı birlikte taçlandırmamız gerekiyor. Sizlere güveniyorum” dedi.
Nilüfer Belediyesi çalışanlarına bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, “Hem çocuklarımızın daha huzurlu ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamak, gençlerimizi teknolojik imkanlarla yetiştirmek, hem de can dostlarımıza umut olmak için güzel bir çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar bizim için çok önemli. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemlerde de çalışmalarımızı birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.
Çalışanların kurban bayramını tebrik eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”

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