HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turgay Güler'in yüksek faturalarla ilgili 'kuru fasulye' sözleri olay oldu! Çok sert açıklama: Alçaksınız

Turgay Güler'in yüksek faturalarla ilgili 'kuru fasulye' sözleri olay oldu! Çok sert açıklama: Alçaksınız

08.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili gazeteci Turgay Güler'in yaptığı açıklama gündem yarattı. Katıldığı bir televizyon programında zamlı tarifelere dikkat çeken Güler, faturaları ucuzlatmak için yaptığı öneride "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı. Güler'in açıklamaları sosyal medyayı sallarken, gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Güler "Alçaksınız!" dedi.

Gazeteci Turgay Güler'in elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili kullandığı ifadeler dikkat sosyal medyayı salladı. Katıldığı canlı yayında zamlı tarifelerin konuşulduğu sırada Güler, "Bunun için benim çözüm önerim var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı. Söz konusu sözler gündem yaratırken; Güler, yaptığı yeni açıklamada çok sert ifadeler kullandı. İşte sosyal medyada tartışma yaratan açıklamanın detayları...

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDAKİ YÜKSEK FATURALAR

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar tartışıldı. Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğini söyledi. Gazeteci Zafer Şahin ise "Nükleeri yapmayın, HES'leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim?" sözleriyle konuya farklı bir bakış açısı kazandırdı.

TURGAY GÜLER: "HERKES KENDİ GAZINI ÜRETSİN"

Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğal gaz fiyatlarını ucuzlatmak için bir önerisi olduğunu söyledi. Güler, "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı.

turgay guler

TEPKİLER ÜZERİNE SERT AÇIKLAMA: ALÇAKSINIZ

Toplumla alay ettiği nedeniyle sözleri büyük tepki çeken Güler, program sonrasında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü çarpıtanlara söylenecek tek şey alçaksınız! Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi."

TURGAY

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı?EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı?
7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

İlginizi Çekebilir

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.