Turgay Güler'in yüksek faturalarla ilgili 'kuru fasulye' sözleri olay oldu! Çok sert açıklama: Alçaksınız

Gazeteci Turgay Güler'in elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili kullandığı ifadeler dikkat sosyal medyayı salladı. Katıldığı canlı yayında zamlı tarifelerin konuşulduğu sırada Güler, "Bunun için benim çözüm önerim var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı. Söz konusu sözler gündem yaratırken; Güler, yaptığı yeni açıklamada çok sert ifadeler kullandı. İşte sosyal medyada tartışma yaratan açıklamanın detayları...

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDAKİ YÜKSEK FATURALAR

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar tartışıldı. Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğini söyledi. Gazeteci Zafer Şahin ise "Nükleeri yapmayın, HES'leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim?" sözleriyle konuya farklı bir bakış açısı kazandırdı.

TURGAY GÜLER: "HERKES KENDİ GAZINI ÜRETSİN"

Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğal gaz fiyatlarını ucuzlatmak için bir önerisi olduğunu söyledi. Güler, "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE SERT AÇIKLAMA: ALÇAKSINIZ

Toplumla alay ettiği nedeniyle sözleri büyük tepki çeken Güler, program sonrasında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü çarpıtanlara söylenecek tek şey alçaksınız! Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi."





