Turgay Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Evlilik oranı bir hayli yüksek olan Türkiye’de, son dönemlerde düğün fotoğrafçılığı da bir hayli ilgi görüyor. Bursa’da Güvence Art firmasını kurduktan sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Turgay Güven, katıldığı bir canlı yayın programında herkesin bu mesleği yapamayacağını söylemesiyle gündem oldu. Güven'in hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmasa da, Bursa'da açtığı şirketin ardından ününün yurt ülke sınırlarını aştığı belirtiliyor.

SORUMLULUKLARI BÜYÜK

Fotoğraf üzerine rötuş yapmayı mümkün kılan uygulamaların artması nedeniyle son dönemde bu alanda yeteneği ve tecrübesi olmayanların da düğün fotoğrafçılığına soyunduğunu vurgulayan Turgay Güven, “Oysa düğün fotoğrafçılığı sorumlulukları büyük olan bir meslek. Çünkü nesiller boyunca saklanacak fotoğraflar çekiyor, çiftlerin en özel anlarını bir anlamda ölümsüzleştiriyorsunuz. Bu meslekte hataya yer yok. Dolayısıyla her fotoğraf çekebilenin yapabileceği bir iş değil” dedi.

DİJİTAL MAKİNE YETMEZ

Düğün fotoğrafçılığı için fotoğrafçılık eğitimi almanın şart olduğunu dile getiren Turgay Güven şöyle konuştu: “Fotoğraf sanatını meslek haline getirmek için sadece bir dijital makine yeterli değil. Yıllarca fotoğraf çeken, ancak yine de profesyonelliğe ulaşamayan çok sayıda insan var. Bu işi profesyonel olarak yapabilmek için öncelikle mesleki eğitim almak, işin koşullarını ve sorumluluklarını bilmek gerekiyor. Fotoğraf çekmek eğlenceli olabilir, ancak bu işi meslek haline getirdiyseniz her şeyin toz pembe olmayacağını söyleyebilirim.”

İLETİŞİMİNİZ GÜÇLÜ OLMALI

Profesyonel fotoğrafçılık için makine ve ekipman kullanımını bilmenin yanı sıra farklı özelliklere de sahip olmak gerektiğini vurgulayan Turgay Güven, “Fotoğrafçılık alanında vizyon sahibi olmak, birlikte çalışılacak insanlarla iyi iletişim kurabilmek ve esnek çalışma saatlerini göze almak da gerekiyor” diye konuştu.

UZMANINDAN ÖNERİLER

Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Turgay Güven, bu mesleği seçmek isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle fotoğraf makinesini tanıyın, tüm teknik özelliklerini bilin. Kullanacağınız ekipmanları; objektifleri, lensleri, ışıkları hangi durumlarda nasıl kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Mutlaka sizi uzmanlaştıracak eğitimler alın. Bu iş, sektörde öğrenilir. Mümkünse fotoğraf ajanslarında çalışın. El becerinizi ve tekniklerinizi geliştirebilmek için sadece çiftlerin değil, her şeyin fotoğrafını çekin. İnsan ilişkilerine önem verin. Çiftlerle, aileleriyle, çocuklarla; birlikte çalışacağınız herkesle iyi ilişkiler kurabilmeniz çok önemli. Son tavsiyem de photoshop gibi uygulamaları öğrenin, gerekirse kurslara gidin. Günümüzde etkileyici fotoğraflar elde edebilmek için bu uygulamaları kullanabilmek şart.”



