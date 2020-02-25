MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Turgay Tanülkü: Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

Turgay Tanülkü: Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Turgay Tanülkü, Esenler Belediyesi'nce düzenlenen ‘Film Gibi’ söyleşisine konuk oldu. Yürüttüğü sosyal sorumluluk işleriyle tanınan oyuncu Turgay Tanülkü, 1981'den bu yana cezaevlerinde tiyatro oynadığını ve bugüne kadar 57 cezaevinde yaklaşık 100 bin mahkuma ulaştığını belirtti.

Turgay Tanülkü: Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

Yürüttüğü sosyal sorumluluk işleriyle tanınan ve Esenler Belediyesi'nce düzenlenen "Film Gibi" programının ilk konuğu olan Turgay Tanülkü, sanat hayatını ve cezaevlerine tiyatroyu götürdüğü "Son Kuşlar" projesini anlattı.

Tanülkü, Şeref Yumurtacı moderatörlüğünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, babasız büyüdüğünü ve annesinin çamaşır yıkayarak kendilerine baktığını söyledi.

0x0-26-cocugu-sokaktan-aldim-onlara-babalik-yapiyorum-1507704514445

'ONLARA ÖNDER OLMAK DEĞİLDİ DERDİM'

Bir süre yetimhanede de kaldığını aktaran oyuncu, "Anam 'Hep sokağa bakın' derdi. 'Ana neden sokağa bakalım?' derdim. O zamanlar 9-10 yaşındaydım. O sözü 16 yaşımda anladım, 17 yaşımda da cezaevine düştüm. Çünkü dışarıda bizden daha zorda olanlar vardı. Onlara önder olmak değildi derdim, onlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Cezaevinde kaldığım 7 yıl içerisinde insanları daha farklı tanıdım, daha çok sevdim" diye konuştu.

'GARDİYANLAR EŞLİĞİNDE OKULA GİTTİM'

Tanülkü, konservatuvarda okurken tutuklandığını, gardiyanlar eşliğinde okula gidip geldiğini ve cezaevinde hiç ziyaretçisi olmadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Turgay Tanülkü'nün 26 çocuğu 8 tane de torunu olduğu ortaya çıktıÜnlü oyuncu Turgay Tanülkü'nün 26 çocuğu 8 tane de torunu olduğu ortaya çıktı

'HER ANNELER GÜNÜNDE KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Annesinin de kendisini Almanya'da okuduğunu sandığını belirten Tanülkü, şunları kaydetti:

"Koğuşta arkadaşlara moral olsun diye fıkraları oynuyordum. Gördüğümüz işkencelerden çocuğumuzun olmayacağını öğrenmiştim. O yüzden her anneler gününde karımdan özür dilerim ona bir evlat veremedim diye. Ama bu ülkem, bu güzel insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var."

Tanülkü, ilk kez 1981'de cezaevlerinde tiyatro yapmaya başladığı bilgisini vererek, "kader mahkumları" olarak tarif ettiği çocuklarla ilgilenebilmek için böyle bir yolu tercih ettiğine dikkati çekti.

Aynı yıl Ulucanlar Cezaevinden ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendiğine işaret eden oyuncu, "İlk aldığım çocuğum şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torumlarım var. Dostlarım var, onlar çocuklara bakıyor. Küçük olanlar Uşak'ta köyde yaşıyor. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Uşak'ta okuyorlar ama üniversiteyi İstanbul, Ankara, İzmir'de kazanmak zorundalar. 17 tanesi şimdi üniversite okuyor. Mezun olanlar var. Hepsi toplandığında 101 kişi oluyor. 2'si savcı, biri avukat oldu" ifadelerini kullandı.

1452610767440

CEZAEVLERİNDEN ALDIĞI ÇOCUKLAR 5 AYRI EVDE BÜYÜYOR

Turgay Tanülkü, çocukların bakımını nasıl karşıladığı yönündeki soruyu, "Zengin değiliz zaten. Bir çay ocağımız var, eşimle yaptık. Diziden, tiyatrodan gelenler çocuklarıma yetiyor. Birinin elbisesini diğeri tamir edip giyecek kadar samimi. Savcı olan oğluma ortaokulda aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. Çünkü gelirimiz belli ama şükür, kimseye minnetimiz yok. Yaradan'dan başka kimseye de minnetiniz olmamalı zaten. Kiramızı ödedikten sonra bizden iyisi yok" şeklinde cevapladı.

Cezaevlerinden aldığı çocuklarının şu anda 5 ayrı evde büyüdüğünü aktaran Tanülkü, savcı olan kızını evlatlık edinme anısını şu ifadelerle anlattı:

"Babası Buca'da ağır mahkumdu. Bunlar kız kardeşiyle beraber babalarını ziyarete geldiğinde savcı bunların saçını okşuyor ve üstlerinin aranmasına müsade etmiyor. Çünkü içeride özellikle bir kız çocuğu için aranma olayı ağırdır. Birgün geldi yanıma ve 'Turgay Baba dedikleri sen misin?' dedi. Ben 'Evet' deyince, 'Ben savcı olacağım, okut beni' dedi. 'Tamam ama neden savcı oluyorsun? Babanı içeri atmış' dedim. 'Saçımı okşadı, ben de öyle savcı olacağım' dedi ve oldu."

5e54c79f67b0a921ac97cf9a

"SEVGİNİN BİTTİĞİ YER CEZAEVİDİR"

Sanatçı, bugüne kadar 57 cezaevinde tiyatro oynadığını ve bu yolla yaklaşık 100 bin mahkuma ulaştığını belirtti.

Geceleri sokaklarda dolaştığının ve tanımadığı insanlarla selamlaştığının altını çizen Tanülkü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim ülkem çok güçlü, yüreği güçlü insanlarız hepimiz. En kötü gününde geç aynanın karşısına bak, sen özelsin. Çünkü sana birileri 'yavrum, oğlum, kızım' dedi. Çünkü sen değerlisin. İşte orada ayağa kalkarsın. Başkası sana omuzdaş olup ayağa kaldırmaz. Önce sevgi ve saygı duy. O zaman barışı yakalarız. Ben kimseye siyasi görüşünü de tuttuğu takımı da sormam. Tek desturum, milli takımı tutmasıdır. Her şeyin başı sevgi. Sevginin bittiği yer cezaevidir."

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgay Tanülkü, söyleşinin ardından, izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Her ay Türk sinemasına emek vermiş bir ismin konuk olacağı "Film Gibi" programında, hem Yeşilçam'dan hem de bugünün Türk sinemasından usta oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar hayat hikayelerini sinemaseverlerle paylaşacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Transparan girdi; göğüsleri gözükmesin diye...Transparan girdi; göğüsleri gözükmesin diye...
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turgay Tanülkü, anneler günü, Esenler Belediyesi,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Grammy öncesi pozları olay oldu

Grammy öncesi pozları olay oldu

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha geliyor

Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha geliyor

HBO müjdeyi verdi: Friends dizisi resmi olarak geri dönüyor

HBO müjdeyi verdi! Geri dönüyorlar

Kaan Urgancıoğlu ABD'nin en önemli müzik ödüllerinden Premio Lo Nuestro’da ödül taktim etti

ABD'nin en önemli müzik ödüllerinde ödül taktim etti

Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

Şener Şen'li Zengin Mutfağı’ndan 100. oyun kutlaması

Şener Şen'li Zengin Mutfağı’ndan 100. oyun kutlaması

Eski sevgiliden Al Pacino'ya 'Pinti' suçlaması

Eski sevgiliden Al Pacino'ya 'Pinti' suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.