Turgay Tanülkü: Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

Yürüttüğü sosyal sorumluluk işleriyle tanınan ve Esenler Belediyesi'nce düzenlenen "Film Gibi" programının ilk konuğu olan Turgay Tanülkü, sanat hayatını ve cezaevlerine tiyatroyu götürdüğü "Son Kuşlar" projesini anlattı. Tanülkü, Şeref Yumurtacı moderatörlüğünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, babasız büyüdüğünü ve annesinin çamaşır yıkayarak kendilerine baktığını söyledi. 'ONLARA ÖNDER OLMAK DEĞİLDİ DERDİM' Bir süre yetimhanede de kaldığını aktaran oyuncu, "Anam 'Hep sokağa bakın' derdi. 'Ana neden sokağa bakalım?' derdim. O zamanlar 9-10 yaşındaydım. O sözü 16 yaşımda anladım, 17 yaşımda da cezaevine düştüm. Çünkü dışarıda bizden daha zorda olanlar vardı. Onlara önder olmak değildi derdim, onlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Cezaevinde kaldığım 7 yıl içerisinde insanları daha farklı tanıdım, daha çok sevdim" diye konuştu. 'GARDİYANLAR EŞLİĞİNDE OKULA GİTTİM' Tanülkü, konservatuvarda okurken tutuklandığını, gardiyanlar eşliğinde okula gidip geldiğini ve cezaevinde hiç ziyaretçisi olmadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Turgay Tanülkü'nün 26 çocuğu 8 tane de torunu olduğu ortaya çıktı 'HER ANNELER GÜNÜNDE KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM' Annesinin de kendisini Almanya'da okuduğunu sandığını belirten Tanülkü, şunları kaydetti: "Koğuşta arkadaşlara moral olsun diye fıkraları oynuyordum. Gördüğümüz işkencelerden çocuğumuzun olmayacağını öğrenmiştim. O yüzden her anneler gününde karımdan özür dilerim ona bir evlat veremedim diye. Ama bu ülkem, bu güzel insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var." Tanülkü, ilk kez 1981'de cezaevlerinde tiyatro yapmaya başladığı bilgisini vererek, "kader mahkumları" olarak tarif ettiği çocuklarla ilgilenebilmek için böyle bir yolu tercih ettiğine dikkati çekti. Aynı yıl Ulucanlar Cezaevinden ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendiğine işaret eden oyuncu, "İlk aldığım çocuğum şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torumlarım var. Dostlarım var, onlar çocuklara bakıyor. Küçük olanlar Uşak'ta köyde yaşıyor. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Uşak'ta okuyorlar ama üniversiteyi İstanbul, Ankara, İzmir'de kazanmak zorundalar. 17 tanesi şimdi üniversite okuyor. Mezun olanlar var. Hepsi toplandığında 101 kişi oluyor. 2'si savcı, biri avukat oldu" ifadelerini kullandı.

CEZAEVLERİNDEN ALDIĞI ÇOCUKLAR 5 AYRI EVDE BÜYÜYOR Turgay Tanülkü, çocukların bakımını nasıl karşıladığı yönündeki soruyu, "Zengin değiliz zaten. Bir çay ocağımız var, eşimle yaptık. Diziden, tiyatrodan gelenler çocuklarıma yetiyor. Birinin elbisesini diğeri tamir edip giyecek kadar samimi. Savcı olan oğluma ortaokulda aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. Çünkü gelirimiz belli ama şükür, kimseye minnetimiz yok. Yaradan'dan başka kimseye de minnetiniz olmamalı zaten. Kiramızı ödedikten sonra bizden iyisi yok" şeklinde cevapladı. Cezaevlerinden aldığı çocuklarının şu anda 5 ayrı evde büyüdüğünü aktaran Tanülkü, savcı olan kızını evlatlık edinme anısını şu ifadelerle anlattı: "Babası Buca'da ağır mahkumdu. Bunlar kız kardeşiyle beraber babalarını ziyarete geldiğinde savcı bunların saçını okşuyor ve üstlerinin aranmasına müsade etmiyor. Çünkü içeride özellikle bir kız çocuğu için aranma olayı ağırdır. Birgün geldi yanıma ve 'Turgay Baba dedikleri sen misin?' dedi. Ben 'Evet' deyince, 'Ben savcı olacağım, okut beni' dedi. 'Tamam ama neden savcı oluyorsun? Babanı içeri atmış' dedim. 'Saçımı okşadı, ben de öyle savcı olacağım' dedi ve oldu."