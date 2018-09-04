TÜRGEV'den kız öğrencilerin eğitimine destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Türkiye'de 33 ilde 11'i ortaöğretim, 52'si yükseköğretim yurdu olmak üzere toplam 63 yurduyla kızların eğitimine destek sağlıyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, 6 yeni yurt açarak öğrenci kapasitesini 9 bin 234'ten, 12 bin 921'e çıkardı.

Yeni dönemde İstanbul, Kocaeli ve Ağrı'da yeni yurtlar açarak ülke genelindeki hizmet ağını genişleten TÜRGEV, yurtlarında kalan öğrencileri atölye çalışmaları, kulüp çalışmaları, genel seminer programları, mesleki platform çalışmaları, TÜRGEV Akademi Aşamalı Ders Programları ile bilimsel, fikirsel, ruhsal ve fiziksel anlamda destekliyor.

TÜRGEV, öğrencilerin ihtisas alanlarında yetkinlik kazanmalarının dışında sosyal, kültürel, müzikal, sportif alanlarda yeteneklerine uygun, kendilerine özel ilgi ve gelişim alanları oluşturmalarına da imkan sağlıyor. Vakıf ayrıca kendi bünyesindeki eğitimlerin dışında öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşması için de destek sunarak, kariyer merkezi çatısı altında öğrencileri talep ve eğitim alanlarına göre staj ve iş başvuruları için yönlendiriyor.