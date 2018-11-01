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Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar...

Turgut Aslan'ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
AA muhabirinin ulaştığı yeni görüntülere göre darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan sanık eski albay Erkan Öktem, beraberindeki darbecilerle Aslan ile Gülhan'ı elleri ve gözleri bağlı şekilde infaza götürüyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahının olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve yeni görüntüler, davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Kamera kayıtlarında, olay tarihinde dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin özel kalem müdürü olarak görev yapan Öktem'in cunta faaliyetlerini 16 Temmuz sabahına kadar yönettiği görülüyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Bilirkişiler, TEM Başkanı Aslan, şehit edilen koruması Gülhan ile alıkonulan şoförü polis memuru Hüseyin Uğur İşçi için ayrı bir klasör açtı.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Buna göre Aslan 15 Temmuz'da Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için geldiği Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına saat 22.16'da makam aracıyla giriş yapıyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Aslan, koruması ve şoförünün bulunduğu araç, sanık eski albay Süleyman Karaca'nın yönlendirmesiyle C nizamiyeye ilerliyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Sanıklar Murat Düzenli ve Tuncay Koçak tarafından karargah ana binasına götürülen Aslan ve beraberindekilere eşlik eden askerlerin silahlı olmaları dikkati çekiyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Saat 22.23'te komuta katındaki Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na alınan Aslan, koruması ve şoförü burada darbeciler tarafından derdest edilerek elleri arkadan bağlanıyor. Saat 00.39'a kadar burada alıkonulan Aslan ve beraberindekiler, eski teğmenler Seyfullah Demir ve Selim İnanır tarafından buradan çıkarılarak bir üst kattaki Altay Salonu'na götürülüyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Darbe girişiminin başarısız olduğu anlayan cuntacı Öktem, saat 05.59'da Altay Salonu'na gelerek rehine polislerin karargah dışına çıkarılması talimatını veriyor. Bunun üzerine Aslan, koruması ve şoförü elleri ve gözleri bağlı şekilde sanık eski teğmen İrfan Çakmakçıoğlu ve eski üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından salondan dışarı çıkarılıyor. Sanık Seyfullah Demir, İşçi'yi karargahın alt katına götürüyor. Sanıklar Öktem, Çakmakçıoğlu ve Deniz ise Aslan ve Gülhan'ı komuta katının dışına çıkarıyor. Bu esnada Öktem'in elinde beylik tabancası bulunuyor.
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FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ

FETÖ İNFAZA BÖYLE GÖTÜRDÜ
Komutanlık binasının yan giriş kapasından çıkarılan Aslan ve Gülhan infaz için "saygı/hazır kıta nöbetçileri odasına" götürüldüğünde saat 06.03'ü gösteriyor. Öktem ve diğer sanıklar tarafından burada başlarından vurulan Aslan ağır yaralanırken, Gülhan ise olay yerinde şehit oluyor. Darbeci Öktem ve beraberindekilerin infazdan sonra karargahtan kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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GÖRÜNTÜLERİ İNKAR ETTİ

GÖRÜNTÜLERİ İNKAR ETTİ
Sanık Öktem, 4 Temmuz 2018'de mahkeme huzurunda yaptığı savunmada, söz konusu görüntü ve delillere rağmen "Sabaha kadar odamdan ve bulunduğum kattan hiç ayrılmadım. Sabaha doğru dışarıdan sesler gelmeye başladı. Koridorda biri 'Uçaklar burayı bombalayacakmış' dedi. Ben de hayatımı kaybetmemek için karargahtan ayrılmaya karar verdim." iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine TBMM avukatı Bilal Temel, Öktem tarafından vurulduğu tespit edilen şehit polis memuru Gülhan'ın vurulmuş haldeki fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraftaki kişiyi daha önce gördünüz mü? Vurulduğu yeri biliyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti. Kanlar içindeki Gülhan'ın fotoğrafına ilk önce bakmayan Öktem, mahkeme heyetinin uyarısından sonra baktığı fotoğraftaki Gülhan'ı olay günü görmediğini ileri sürmüştü.
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"FETÖ BENİ HEDEF YAPTI"

"FETÖ BENİ HEDEF YAPTI"
Turgut Aslan, 27 Ekim'de Kırıkkale'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, darbe girişiminden önce FETÖ ile ilgili hazırladığı bir rapor nedeniyle örgütün kendisini hedef aldığını söylemişti. Söz konusu raporu savcılara gönderdiğini belirten Aslan, "FETÖ, bu rapora çok bozuldu ve beni hedef haline getirdi. Televizyon kanallarında ve gazetelerinde beni hedef haline koydu. Bana davalar açtılar. Kiminden beraat ettim, kiminde de mahkeme 'Yargılanmasına yer yok' kararı verdi. Ben 5 kez beyin ameliyatı oldum ve 5 ay yoğun bakımda kaldım. Uyandığımda, 'Bu ülkede demokrasi var mı, FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi, halk ve bizler kaybettik, eğer başarılı olamamışsa demokrasi ve halk kazandı' demişim. İyi ki FETÖ kazanmadı." ifadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
FETÖ turgut aslan Hasan Gülhan 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hasan abi seni hiç unutmayacağım. Başkanım iyi ki varsın, Allah sana sağlık versin, uzun ömürler versin. Kendisini yakından tanırım 15 Temmuzdan sonra hastanede görevde bulundum. Allah bu adilere fırsat vermesin. Çok zorlu ameliyatlar geçirdi. Allah yardımcısı olsun.
alçak hain siyonist uşakları fetöcüler
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