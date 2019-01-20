"Turgut Cansever iyi okunmalı ve iyi anlaşılmalıdır"

Kızlarağa Medresesi'nde düzenlenen programda konuşan Bıyıklı, Turgut Cansever'in büyük bir medeniyet perspektifine sahip nadir mimarlardan biri olduğuna işaret ederek, "Yaşarken kıymetini bilmediğimiz gibi, maalesef vefatından sonra da o dev şahsiyetin fikirlerinden hakkıyla yararlanma, o muazzam birikimi memleketimizin istifadesine sunma noktasında da epey ihmallerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile TYB İstanbul Şubesi tarafından "Bilge Mimar Turgut Cansever" başlıklı özel bir program düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, hala tahrip edilmemiş evleri, sokakları, mahalle ve şehirleri korumak ve kalan son güzellikleri gelecek nesillere ulaştırmak için Turgut Cansever'in iyi okunması ve iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

"Büyük mimarımız Sinan'ın ufkunu bugüne, derinliği kendi çağına aşılayan bir bilgedir Cansever. Onun dünyayı güzelleştirecek eserlerinden yöneticilerimiz mutlaka haberdar olmalılar. Onun okunması, yarının şehirlerinin kurulması, bugün ve dün yapılan hataların yapılmaması adına elzemdir. Osmanlı şehrinin günümüze nasıl uyarlanması gerektiğini modelleştirmiş yegane fikir adamı ve mimar Turgut Cansever'dir. Hala tahrip edilmemiş evleri, sokakları, mahalle ve şehirleri korumak ve kalan son güzellikleri gelecek nesillere ulaştırmak için Cansever, iyi okunmalı ve iyi anlaşılmalıdır."

- "Bir dönem Sedat Hakkı Erdem'in öğrencisi oldu"

Cansever'in kızı Emine Öğün de babasının mimariye olan yaklaşımının, imar problemlerine dair tespitler yapmak ve çözümler aramak üzerinden geliştiğini anlattı.

Turgut Cansever'in mimar olduğu dönemde İstanbul'un yanı sıra bütün Anadolu şehirlerinde büyük bir yıkımın başladığını aktaran Öğün, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun farkındalığıyla Batı dünyasından modern hareketin temsilcileriyle yakından temas etme şansını buldu. Bugün adına çok önemli bir figür olan Sedat Hakkı Erdem'in öğrencisi oldu. Erdem, Cansever'in Türk-Osmanlı geleneği ile temasını sağlayan, onun özelliklerini öğrenmesine aracı olan bir hocası. Turgut Cansever'in kendi yorumları ve denemeleri çok az sayıda uygulanmış durumda. Önemle zikredilmesi gerekenler ise Türk Tarih Kurumu, Beyazıt Meydanı, Demirevleri, Bodrum Arkeoloji Enstitüsü ve Karakaş Camisi."