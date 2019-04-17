HABER

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:04 | Son Güncelleme

Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 8.

Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında kendi adını taşıyan Malatya Turgut Özal Üniversitesinde anıldı.
Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinin birlikte düzenlediği anma etkinliğinde ilk olarak Turgut Özal Üniversitesinde oluşturulan Turgut Özal Müzesi açılarak, fuaye alanındaki sergi gezildi. Turgut Özal’ın Malatya’da çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, üniversiteyi tanıtan ve Turgut Özal’ın hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Anma etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bugün, 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz merhum Turgut Özal’ı vefatının 26. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit olan Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun şehadetinin 41. sene-i devriyesi. Merhum Fendoğlu’nu da rahmetle anıyorum. İnşallah ülkemiz bir daha o karanlık günleri yaşamaz. Hep birlikte yaşatmayacağız. Bugün aynı zamanda merhum Özal, kendi memleketinde kendi adını gururla taşıdığımız üniversitemiz de ilk defa anılıyor. Bugün; Turgut Özal Müzesi, kendi adını taşıyan üniversitede açıldı. Malatya her yanıyla Özal’ı ölümsüzleştiriyor, Özal’ı sahipleniyor" dedi.
Özal’ın hayatına ilişkin bilgiler de aktaran Rektör Karabulut, "Turgut Özal, renkli kişiliği, yaşamı, davranışları, alışkanlıkları, sevecenliği, hoşgörüsü ve geniş ufku ile önemli siyaset ve devlet adamlarımızdandır. Turgut Özal, hayatında merdivenleri tek tek çıkmasıyla da örnek bir kişiliktir" ifadesini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise hem Turgut Özal’ın hem de İsmet İnönü’nün Malatya’nın iki büyük devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Burada Turgut Özal’ı ve İsmet İnönü’yü de rahmetle anmak lazım, Malatya’nın yetiştirdiği ve Türkiye’ye kazandırdığı bu insanlar devlet adamlıklarının yanında özellikle rahmetli Turgut Özal milletin de adamı olarak öne çıkan, ekonomide liberalleşme ile birlikte Türkiye’ye dışa açan ve Türkiye’ye özellikle gelişmesi ve sanayileşmesi noktasında büyük emeği olan Türkiye’nin vizyonunu çizen liderlerden birisi. Bu anlamda bizler de onun hemşehrisi olarak yeni Turgut Özal’lar çıkarmak adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Malatya’da rahmetli Turgut Özal’ın ismi ile bu üniversitenin açılmasında katkılarından ve arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü inanıyorum ki bu eğitim yuvası Malatya’nın gelişmesine katkı sunacak, aynı zamanda Turgut Özal’ın felsefesini ve eğitimdeki kaliteyi artırma noktasındaki çabaları üniversitede görmüş olacağız” diye konuştu.
Malatya Valisi Aydın Baruş, vefatının 26. yılında Malatya ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük devlet ve siyaset adamı merhum Turgut Özal’ı rahmet ve şükranla yad ettiklerini ifade etti. Baruş, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ömrünü ülkesine ve milletine hizmetle geçirdiğini kaydederek, "Bugün Türkiye’de ve dünyada hatırası minnetle yad edilen tarihe mal olmuş büyük bir şahsiyet. Bazı yıldızlar saçtıkları ışıklarla dünyadaki insanlığa yön göstermeye devam ediyorlar. İşte Turgut Özal, Türk milletinin yetiştirdiği ender liderlerden biri olarak açmış olduğu ufukla hala bize yön göstermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.
55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak görev yapan Cavit Kavak, ’Turgut Özal ile ilgili anıları’ konulu bir konferans verdi.

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı

Turgut Özal, adını taşıyan üniversitede anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.