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Turgut Özal için memleketi Malatya'da 'Anı Evi ve Araştırma Merkezi' açılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

SEKİZİNCİ Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi' açılacak.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SEKİZİNCİ Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi' açılacak.

​Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nin yanında bulunan 250 metrekarelik, iki katlı kerpiç konakta açılacak Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi'nde eşyalar sergilenecek. Merkezde, Turgut Özal'ın heykeli, bakış açısının aktarıldığı araştırma odası, cumhurbaşkanlığı yaptığı süre içerisinde kullandığı makam odasının benzeri ve 'Özal' kütüphanesi yer alacak. Binanın yapımı ve diziliminin tamamlandığı Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi, kişisel eşyalarının da yerleştirilmesinin ardından 1 yıl içinde açılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Turgut Özal'ın ülkenin yetiştirdiği çok önemli siyaset adamlarından birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1980 ihtilalinden sonra aslında Türkiye'nin dünyaya açılımını sağlayan büyük bir lider. Bu lideri birçok boyutuyla araştırmak gerekiyor. Burası sadece bir müze şeklinde değil, aynı zamanda bir enstitü şeklinde. İnönü Üniversitemiz ile birlikte paydaş olarak gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Burası 2 katlı bir tarihi Malatya evi şeklinde tasarlanmış, planlanmış bir yer. Alt girişten itibaren çocuklarımıza, gençlerimize, Malatyalı hemşehrilerimize Turgut Özal'ı tanıtacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını, fikirlerini yazıyla ve sözel olarak anlatacağız. 1980'lerden sonra Türkiye'ye imzasını atmış, sürece imzasını atmış bir siyaset adamımızı, Türkiye'nin yakın tarihini Malatyalı hemşerilerimizle, bölge insanına tanıtmış olacağız. Şu an alt yapısı tamamladı, ailesiyle görüşmelerimizi yaptık. Bir yandan onun düşüncelerini ortaya koyarken, diğer yandan da kişisel eşyaları, kıyafetleri, kişisel özellikleri, bunların hepsini bir şekilde yansıtmak gerekiyor müzede. Çalışmalarımız tamamlandı. Bu artık yeni dönem itibariyle de açılışı gerçekleşir."

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