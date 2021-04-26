Turgut Özal'ın damadıydı! Ünlü müzisyen Asım Ekren vefat etti

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu. Asım Ekren'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Acı haberi müzisyen Aydın Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Karabulut, üzüntüsünü, "Ahh be Asım abim, hoca... Işıklarla babam" sözleriyle dile getirdi.



