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Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 500. kök hücre nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Merkezimizin 500. nakil ile ülkemizdeki üniversite hastaneleri arasında birinci sıraya oturduğunu söyleyebilirim" - Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt: - "Kardeşten donör bulamadığımız bir hastamız için TÜRKÖK'e başvurduk ve 14 tam uyumlu donör bulduk. TÜRKÖK artık bu seviyede. Hastaya bir değil 14 donör bulma seviyesine geldik, bu çok önemli"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hizmet veren Kök Hücre Nakli Merkezi'hde 500. erişkin kök hücre nakli gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kök Hücre Nakli Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kök hücre naklinde ülkede iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Merkezin 2010 yılında kurulduğunu belirten Kızılay, bugün 500. kemik iliği nakli yapıldığını, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Kızılay, şunları kaydetti:

"Merkezimizin 500. nakil ile ülkemizdeki üniversite hastaneleri arasında birinci sıraya oturduğunu söyleyebilirim. Kesin rakamları ve birinciliğimiz 2019 yılının ocak ayında tekrar söyleyebiliriz. Ancak şu an itibarıyla nakilde birinciyiz. Nakiller hastanemiz ve ülkemiz için önemli. Türkiye'nin farklı illerinden bize kök hücre nakli için hasta geliyor. 500. kök hücre nakli yapılan hastamız Kıbrıs Gazisi Celallettin Budancır. Kendisi Bingöl'den geldi."

Prof. Dr. Kızılay, açılacak onkoloji hastanesinde büyük bir kök hücre nakli merkezi kuracaklarını burada kemik iliği nakli bölümünün büyüyeceğini aktardı.

Kök hücre nakillerinde ülkede ilk sırada yer almayı hedeflediklerini söyleyen Kızılay, mevcutta hizmet veren merkezin de tüm kök hücre nakillerini yaptığını sözlerine ekledi.

Kök Hücre Nakli Merkezi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Koku da bölümde yaklaşık 20 yıldır sağlık hizmeti verdiklerini anlatarak, "Bölümümüzde her türlü kan hastalığının tanı ve tedavisi başarılı şekilde yapılmakta. Ekip olarak, başarılı işler yapmak için birlik içinde çalışıyoruz. " diye konuştu.

- "TÜRKÖK'te 14 tam uyumlu donör bulduk"

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da TÜRKÖK'ün mevcut kök hücre bağışçı sayısının 440 bin civarında olduğunu ifade etti.

TÜRKÖK'ten yurt dışına da kök hücre gönderildiğini belirten Erkurt, şunları söyledi:

"Kardeşten donör bulamadığımız bir hastamız için TÜRKÖK'e başvurduk ve TÜRKÖK'te 14 tam uyumlu donör bulduk. Bunu ilk kez açıklıyoruz. TÜRKÖK artık bu seviyede. Hastaya bir değil 14 donör bulma seviyesine geldik, bu çok önemli. Artık kan kanseri, lenf kanseri ve benzer hastalar kemik iliği nakli ile sağlığına kavuşacak anlamına geliyor. Herkesin kemik iliği nakli bağışçısı olması gerekiyor. 3 tüp kan verilerek kemik iliği bağış sistemine kaydediliyor. "

Kök hücre nakli yapılan 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Celallettin Budancır, lenfoma hastası olduğunu 3 yıl önce öğrendiğini söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde daha önce tedavi gördüğünü dile getiren Budancır, "Kemik iliği nakli yapıldı, Allah izin verirse hastalıktan kurtulacağım." dedi.

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Ahmet Kıızlay Ahmet Kızılay Malatya Türkök

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