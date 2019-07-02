Turgut Özal Tıp Merkezi’nden bir ilk daha

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 69 yaşındaki hastanın kalbindeki boşluk bölgede ilk kez ameliyatsız olarak gerçekleştirilen anjiyoyla kapatıldı.

Bölgede ilk kez gerçekleşen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastayı ziyaret eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kalbin sol kulakçığında pıhtı oluşturan, hareketi azalan ve boşalan bir bölgeyi ameliyatla kapatıldığını belirtti. Bu ameliyatın Türkiye’de de ve bölgede de ilk olan işlemler arasında olduğunu ifade eden Kızılay, “Bu, daha önce Türkiye’de bir kaç merkezin, birkaç hastaya uyguladığı bir yöntemdi. Hastanemizde, ekibimizin, hocamızın başarıyla yapmaları bizi gururlandırdı. Bu, dünyada gelişen yeni ne teknoloji varsa ilk uygulayan bir merkez olduğumuzun da bir göstergesidir” dedi.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ilk defa sol atriyal apendiks denilen kalp boşluğunu ameliyat etmeden anjiyo yöntemi ile başarılı bir operasyonla kapattıklarını belirterek, “Bu operasyon Malatya ve bölgemizde ilk defa uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kalp boşluğunun ritim bozukluğu olanlarda özellikle felç gibi ağır hastalıklara yol açan pıhtı kaynağı olduğunu ifade eden Pakdemir, “Bu hastalarda embolinin kaynağı haline gelen kalp kulakçığında bulunan ölü boşluğunu açık kalp cerrahisi yöntemiyle kapatmak çok zor ve ağır bir işlemdir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanmasına rağmen tekrarlayan inme (felç) geçiren, bu kan sulandırıcılar yüzünde ciddi beyin veya mide kanamaları olan ve bu ciddi kanamalar yüzünden kan sulandırıcı kullanamayacak hastalara bu operasyonu uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

Ameliyat olmadan kalp boşluğu kapatılan 69 yaşındaki Orhan Özbek’in sağlığının iyi olduğunu belirten Pekdemir, “69 yaşındaki hastamız ritim bozukluğu sebebiyle felç geçirmiş. Kan sulandırıcı tedavi altında beyin kanaması ve tekrarlayan felçlik atakları geçirmiş ve ömür boyu kan sulandırıcı kullanması gereken ancak kullanamayan bir hastaydı. Yapılan Nöroloji ve Kardiyoloji konseyi sonucunda hastamıza açık kalp ameliyatı uygulamadan anjiyo yöntemiyle bu ölü kalp boşluğunu minik şemsiye benzeri bir cihazla kapatma kararı aldık” diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Pekdemir, ameliyatı Prof. Dr. Jülide Akaycan, Prof. Dr. Mehmet Cansel ve Doç. Dr. Hakan Taşolar tarafından oluşan bir kardiyoloji ekibi tarafından yaklaşık 45 dakikada başarılı bir şekilde yaptıklarını belirterek, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim olarak sürekli ilklerin öncüsü olduk. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi ilk kurulduğundan bugüne Kardiyoloji bölümü olarak sürekli kendini yenileyen ve dünyadaki tüm uygulamaları eksiksiz uygulayan bir bölümdür. Ayrıca Turgut Özal Tıp Merkezi çok başarılı kalp cerrahisi bölümüne sahiptir. Merkezde dünya çapındaki tüm uygulamalar kesintisiz ve eksiksiz kalp cerrahisi desteğiyle yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.