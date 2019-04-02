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Turgut Özal Tıp Merkezine 27 yataklı çocuk cerrahi servisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine hayırsever aile tarafından yaptırılan 27 yataklı Dr. Nihal Vardı Çocuk Cerrahi Servisi'nin açılışı törenle yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine hayırsever aile tarafından yaptırılan 27 yataklı Dr. Nihal Vardı Çocuk Cerrahi Servisinin açılışı gerçekletirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, merhume Dr. Nihal Vardı'nın kardeşleri tarafından yapılan servisin açılışında, hastaneye yeni birimler dahil etmenin gayreti içinde olduklarını anlattı. Kızılay, karaciğer naklinde dünya markası olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Kızılay, tıbbın ez zor alanlarında hizmet veren bir hastane olduklarını dile getirerek, "Yakında 217 yataklı kanser hastanesini de hizmete açacağız. Bu yılın ilk 2 ayında karaciğer ve kök hücre naklinde ve ileri tanı gerektiren hastalıklarda sağlık hizmeti konusunda başarıyla hizmet verdik." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de merhume Dr. Nihal Vardı'nın gençlere örnek olacak bir hayatı olduğunu belirterek, "Bir kişinin kendi hastalığını unutarak insanlara yardım etmesi çok güzel şeyler. Vardı ailesine teşekkür ediyorum, bu hayır işini yaparak en karlı yatırımı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Merhume Dr. Nihal Vardı'nın sınıf arkadaşı Dr. Recep Şeker, Vardı'nın yaşamının incelenmesi gerektiğini anlatarak, "Ortaokulda başlayan hastalığı onu doktorluğa sevk ediyor. Son nefesini verene kadar, doktor olarak hastalarına şifa dağıtmaya devam etti. Çok değerli bir insandı, merhume şimdi hayatta olsa ve bir hayır yapacak olsa ailesinin bugün yaptığı hayrı tercih ederdi." dedi.

Konuşmaların ardından Kızılay, Tüfenkci, Şeker, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ile merhumenin kardeşleri Osman Nuri Vardı ile Prof. Dr. Nigar Vardı, 27 yataklı çocuk cerrahi servisinin açılışını yaptı.

Dr. Nihal Vardı'ya ortaokul ikinci sınıfta Hodgkin lenfoma (kanser türü) hastalığı tanısı kondu. Tedavisi devam ederken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ve 1999'da mezun olan Vardı, 2005 yılına kadar Malatya Sigorta Hastanesi acil servisinde doktorluk yaptı.Vardı, 2005'te hastalığının ağırlaşmasıyla 31 yaşında hayatını kaybetti.

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Ahmet Kızılay Dr. Nihal Vardı Dr. Nihal Vardı Çocuk Cerrahisi Servisi' Malatya Recep Şeker

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