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Turgut Özal'ın vefatının 26. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Turgut Özal'ın, demokrasinin gelişmesi, ülkenin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük ettiğini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor kendisini saygıyla anıyorum."

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