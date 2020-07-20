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Turgut Şelalesi doğa severlerin gözdesi oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesine yalnızca 30 kilometre uzaklıkta bulunan Turgut Mahallesi'ndeki doğa harikası şelale, yaz aylarında turistlerin akınına uğruyor. Bol bol fotoğraf çektirip, bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkaran ziyaretçilerin maske kuralına uymaması ise görenleri endişelendiriyor.

Turgut Şelalesi doğa severlerin gözdesi oldu!

Sıcakların iyice artması ile tatil için Marmaris’i tercih eden tatilciler şehir merkezi ve plajlar dışında alternatif yerlere yöneldi. Marmaris’in Turgut köyünde yer alan ve yaklaşık 4 metrelik bir yükseklikten akan şelale özellikle sıcak yaz aylarında ziyaretçilerin popüler uğrak noktası durumuna geldi. Marmaris’e gelen yerli turistler sıcak havada şelaleyi ziyaret ederek serinliyor. Günde yaklaşık bin 500 ziyaretçinin geldiği Turgut Şelalesi’ nde maske takanların yanı sıra takmayanlar çoğunluktaydı. Gelen ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekerek şelalenin doğal güzelliğinin tadını çıkardı.

Mardin’den ailesi ile birlikte tatile gelen Yücel Çelik, "Burası çok güzel tam bir doğa harikası, Marmaris plajlarına göre daha kalabalık şaşırdık. Maske takma kuralına pek uyulmuyor insanlar hastalığı unuttu sanırım, ama maske takmak ve sosyal mesafe çok önemli" dedi.

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İzmir’den günü birlik tatil için gelen Betül Aydın ise, "İzmir’den geldik, burayı ilk defa görüyorum ve muhteşem bir yer ‘’ diyerek kalabalığın onu rahatsız etmediğini ifade etti. (İHA)

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