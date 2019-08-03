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Turgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Turgut Mahallesi'nde bulunan şelale, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri.

Turgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Turgut Mahallesi'nde bulunan şelale, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Yaz aylarında aşırı sıcaklardan bunalanlar, şelalenin 15-16 derecelik suyunda serinliyor.
Marmaris'e 33 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde bulunan aralıklarla 5 şelaleden oluşan Turgut Şelalesi, ormanın içindeki muhteşem görünümüyle yaz- kış doğa tutkunlarını ağırlıyor. Günlük safari turlarına katılan turistler, Turgut Mahallesi'ndeki iki ayrı su kaynağından beslenen şelaleye, ahşap köprü ve patika yollardan aromatik bitki türleri arasından geçerek, ulaşıyor. 'Atlamak yasak' tabelasına aldırış etmeyen ziyaretçiler, şelalenin önünde oluşan küçük gölün serin suyuna kendilerini bırakıyor. Sığla, çam ve bazıları 800 yıllık çınar ağaçları arasındaki, güneş ışığının çok fazla giremediği, yaklaşık 7 metre yükseklikten akan şelalenin doğal güzelliği görenleri hayran bırakıyor. Şelalenin 15- 16 derecelik suyuna girmek ise cesaret istiyor. Mavi ve yeşilin her torunun yer aldığı doğal şelale şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla baş başa kalarak, su sesiyle terapi yapmak isteyenler için de eşsiz bir seçenek oluşturuyor. Tabiatın gizli hazinesi olan şelaledeki, kaplan kelebekleri de burayı tercih edenlerin dikkate aldığı bir özellik oluyor. Her mevsim güzel olan şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor. Şelaleyi ziyaret edenler ardından civardaki restoranlarda gözleme ve alabalık yiyor.

FOTOĞRAF

Turgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyorTurgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyorTurgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyorTurgut Şelalesi'ne girmek cesaret istiyor

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