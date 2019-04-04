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Turgutalp Mahallesi’ne piknik yeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, 1996 yılında Turgutalp Mahallesi’nde oluşturulan 3 dönümlük koruluğu mesire yerine dönüştürüyor.23 yıllık ağaçların gölgesinde ilçe halkına nezih bir ortamda dinlenme ve piknik yapmak için alan oluşturulurken, çalışmanın bölgenin sosyal hayatına da katkı yapması hedefleniyor.

Turgutalp Mahallesi’ne piknik yeri

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, 1996 yılında Turgutalp Mahallesi’nde oluşturulan 3 dönümlük koruluğu mesire yerine dönüştürüyor.
23 yıllık ağaçların gölgesinde ilçe halkına nezih bir ortamda dinlenme ve piknik yapmak için alan oluşturulurken, çalışmanın bölgenin sosyal hayatına da katkı yapması hedefleniyor. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler, Turgutalp Mahallesi Muhtarı Beşir Alıç ve İnegöl Belediyesi yetkilileriyle birlikte 3000 metrekarelik korulukta devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Taş zeminden oluşan yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar gibi sosyal donatı alanlarının yer alacağı çalışmanın sürdüğünü kaydeden Taban, “Önceki gün Orhaniye Mahallesi’nde bir dizi inceleme yapmıştık, bugün de Turgutalp Mahallesi’ndeyiz. Kaldığımız yerden işlerimizi tamamlamaya, yeni işleri programa almaya devam ediyoruz. Merhum Hikmet Şahin döneminde 300 dönüm alan üzerinde oluşturulan yeşil alandan ilçe halkı olarak istifâde etmeye devam ediyoruz. Yeni yeni alanları, mekânları da özellikle mahalle aralarında yıllar önce adımları atılmış olan bu tür yapıları mahallelerimizin kullanımına sunmak üzere bazı adımlar atmaya çalıştık. Bunun bir örneğini Alanyurt Yeni Mahallesi’nde gerçekleştirmiştik. İnşallah bunların sayısını giderek arttırmak istiyoruz. Burada da 1996 yılında oluşturulan koruluk alan, bugün büyüyen ağaçlar sayesinde gölgesinde oturulabilecek duruma gelmiş. Biz de buradaki mahalle halkımızın bundan istifâde etmesini istiyoruz” dedi.
Çalışmayı ramazan ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini de ifade eden Başkan Taban, “Arkadaşlarımız burada çalışma yapıyorlar. Biz de bunları yerinde inceliyoruz. İnegöl’e değer katan bir çalışma yapıldığını bittiğinde hepimiz görmüş olacağız. Ramazan gelmeden yetiştirmeye çalışacağız ve belki de vatandaşlarımız burada iftarlarını yapacaklar. Çaylarını, kahvelerini burada yudumluyor olacaklar” diye konuştu.

Turgutalp Mahallesi’ne piknik yeri

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