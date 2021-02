Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor

"Ekonomik olarak çok iyi noktadayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın ziyareti ile ilgili açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Bizler uzun yıllar sonra Turgutlu Belediyesini kazanarak halkımıza hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Yaşadığımız ciddi sıkıntılar vardı. Belediyenin durumuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada sürekli söylüyoruz; Turgutlu belediyesini artık kendi çarkları ile çeviriyoruz. Ekonomik olarak çok iyi noktadayız. Hizmet ve proje hazırlama noktasında da çok iyi noktaya geldik. Kalan 3 yıllık süre içerisinde de Turgutlu’nun tespit ettiğimiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün samimiyeti ve inancı ortaya koyacağız. Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın’a ilgileri ve kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

"Turgutlu’da büyük bir başarı yakalandı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise, “Turgutlu’da büyük bir başarı yakalandı. Örgütümüzü ve başkanımızı bu başarılarından dolayı tebrik ederim. Seçimi aldığımız günden bu yana yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaların hem ekonomik açıdan, hem de kentin daha iyileşmesi, daha yaşanabilir, daha güzel bir yer olması açısından verdiği çalışmalar için başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederim. Pandemi döneminde bütün belediyelerimiz Türkiye genelindeki büyük bir mücadeleyle, insanüstü bir çabayla, büyük başarılar yakaladılar. Devlet, en zor zamanında milletinin yanında olması gerekir, devletin bir ayağı olan belediyelerimiz bir dakika bile kimseyi yalnız bırakmadı. Her türlü ihtiyacına cevap verdi. Bunlar içinde başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. On bir büyükşehirle Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını kendi belediyelerimizle yönetiyoruz. Belediye başkanlarımızın olduğu her yerde halkın memnuniyeti çok büyük oranda yükseliyor. Bu hizmet etme yerinin, sosyal demokrat anlayışın ne kadar bağlayıcı ve önemli olduğunun göstergesidir. Bu sebeple de, bu anlayışında Turgutlu ile buluştuğu için çok mutluyuz.” diye konuştu.