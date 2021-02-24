HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı

Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı

24.02.2021 01:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Turgutlu’da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangını çıkartmakla suçlanan aile bireylerinden E.E. ile bu kişiyi polis aracından kaçırmaya çalışan arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Mehteran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ailesiyle birlikte oturduğu evi yanıcı madde ile ateşe verdi. Evden yükselen alevleri ve dumanları gören aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada yangını çıkardığı iddia edilen E.E.'yi şüpheli olarak ekip otosuna bindirdi. Polis, bu sırada E.E.’yi ekip otosundan indirerek kaçırmaya çalıştığını fark ettikleri A.T.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağırKanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan kişi tutuklandı

Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!

Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Isparta’da avlanmaya giden adam ölü olarak bulundu

Avlanmaya gitmişti! Ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet! İnceleme başlatıldı

İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet! İnceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki

Kalın'dan Peter Stano'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü, durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.