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Turgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın il ve ilçelerde bulanan meyve ve sebze hallerinde, kamyon garajlarında uygulamaya koyduğu 25 dakikadan sonra ücretli park uygulamasına tepkiler büyüyor.

Turgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın il ve ilçelerde bulanan meyve ve sebze hallerinde, kamyon garajlarında uygulamaya koyduğu 25 dakikadan sonra ücretli park uygulamasına tepkiler büyüyor. Otomobille Turgutlu Hali'nin çıkış kapısını önüne kapatan hal esnafı ve kamyoncular, eylem yaptı. Polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otomobili çekip, kalabalığı dağıtarak eylemi sonlandırdı.
Turgutlu Meyve ve Sebze Hali ile Turgutlu Kamyon Garajı'nda da başlayan 25 dakikadan sonra ücretli park uygulaması hem esnafın hem de üreticilerin tepkisine neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Meyve ve Sebze Hali'nde kamyoncular ve esnaflar eylem yaptı. Esnaftan İzzet Akça 20 SA 350 plakalı otomobili ile halin çıkış kapısını kapattı. Kapının önünde oturan yaklaşık 30 kadar kamyoncu ve esnaf, uygulamanın çok gereksiz olduğunu ve işlerini olumsuz etkilediğini belirtip, bir an önce vazgeçilmesini istedi.
Turgutlu Sebze ve Meyve Halcileri Derneği Başkanı Halil Durur da eyleme destek verip, uygulamanın kaldırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Durur, "Turgutlu Hali'nde, bize danışılmadan ücretli park sistemine geçiş yapılmasını esnafımız uygun bulmuyor. Burası Turgutlu'nun bel kemiğidir. Turgutlu'nun üretici bölgesi olduğunu, diğer hallerden ayrı olduğunu, Büyükşehir ve personellerinin bilmediğini düşünüyorum. Buraya her gün binlerce insan giriyor. Halin kapılarında yoğunluk oluyor. Günde 3-4 defa hale girip, çıkanlar oluyor. Her giriş, çıkışta para ödemek istemeyeceklerdir. Bu da halde alışverişin durmasına neden olacaktır. Hal esnafı, bu uygulama nedeniyle mağduriyet yaşayacaktır" dedi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eylemcilerle görüşüp, halin çıkış kapısını açmalarını istedi. Ancak, eylemciler, uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine halin kapısını kapatan otomobil Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırılırken, eylemciler de polis ekipleri tarafından uzaklaştırdı. Ancak, eylemcilerden İzzet Akça halin çıkış kapasında oturarak direnmeyi sürdürünce, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendisini sürükleyerek uzaklaştırdı. Polis, eylemcilerin halin kapısını tekrar kapatmaması için nöbet tutmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Turgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesiTurgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesiTurgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesiTurgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesi

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