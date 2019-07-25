Turgutlu Ovası'nda üretici, erikten umduğunu bulamadı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, erikte umduğunu bulamayan üreticiler, ağaçlarını köklemeye başladı. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle masraflarını bile karşılayamayan erik üreticileri, kestikleri ağaçları odun olarak fırınlara satıyor.

Rengi, görünümü ve lezzeti bakımından en kaliteli 'Dumanlı Papaz', 'Aynalı' ve 'Ankara' cinsi eriğinin yetiştiği Manisa'nın Turgut ilçesinde üreticiler dertli. Turgutlu Ovası'ndaki toplam 10 bin dönümlük alanda erik yetiştirilen ilçede, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin yanı sıra mahsulü toplatacak tarım işçisi bulmakta güçlük çeken üreticiler, sıkıntı yaşıyor.

Bazı üreticiler, başka ürünlere yönelmek için erik ağaçlarını kesmeye başladı. Hasadın ardından önce kilosunu 8 liradan sattıkları papaz eriğin kilosunun 5 liraya kadar düştüğünü belirten Fadıl Hız, Bostanlık Mevkisi'ndeki 14 dönümlük bahçesinde bulunan 300 erik ağacını kestirdi. Son yıllarda artan girdi maliyetleri nedeniyle erik üreticiliğinin kazanç kapısı olmaktan çıktığını öne süren Hız, şunları söyledi:

"Erik bahçesine bakmak oldukça zorlaştı. Bakımdan ziyade ürün toplama ve satış yapmak artık çekilmez bir hal aldı. İşçi sıkıntısı çektiğimiz gibi onların ücretlerini karşılamakta da son yıllarda zorlanır hale geldik. Erik toplayan bir işçiye günlük 90 lira yevmiye veriyoruz. Ancak yine de çalışacak işçi bulamıyoruz. Bu nedenle Suriyeli işçi çalıştırmak zorunda kaldık. Ancak onlar da sabah gelip, öğlen gitti. Erik bir yıl ürün veriyor, bir yıl vermiyor ya da soğuk hava vurunca erikler yanıyor. Bu yıl erik yetiştirebilmek için 15 bin lirası işçilik, 12 bin lirası gübre, 3 bin lirası ilaç, 3 bin lirası budama, 4 bin lirası da diğer giderler olmak üzere 37 bin lira harcama yaptım. Mahsulü sattığımda elime geçen 50 bin lira. O da eriğin altın çağını yaşıyor olması nedeniyle ve ilk topladığımızda kilosunu 8 liradan satabildiğimiz için. Yani masraflar çıktıktan sonra bize kalan 13 bin lira. Artık, karlı olmaktan çıkması nedeniyle erik bahçelerini bozarak domates, patlıcan, biber, buğday gibi diğer tarla ürünlerine ya da cevize yönelmeye başlayacağız."

'KESİM İÇİN TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

Fadıl Hız'ın bahçesindeki erik ağaçlarının kesimini yapan Erol Çakmak, Turgutlu tarımının gözde ürünlerinden olan eriğin son yıllarda cazibesini kaybetmeye başladığına dikkati çekerek, "Bu sezon erik yetiştirmekten vazgeçen çiftçilerin sayısında artış var. Ağaçları kestirmek isteyenlerin sayısında artış var. Talebe yetişemediğim için kesim için çiftçilere gün vermek durumunda kalıyoruz. Üzülerek bu işi yapıyoruz. Ancak çiftçilerin istekleri bu doğrultuda olunca bize de işimizi yapmaktan başka çare kalmıyor" diye konuştu. Çakmak, kesime önce dallardan başladıklarını ardından da gövdeyle devam ettiklerini, son olarak da iş makineleriyle kökleri çıkardıklarını aktarıp, "Ardından kesilen bu ağaçlar küçük parçalara ayrılıp, odun haline getiriliyor. Bahçe sahipleri bu odunları fırınlara satıyor" dedi.

'BÖYLE GİDERSE ERİK VE MEYVE BAHÇELERİNDE YÜZDE 50 AZALMA OLACAK'

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Türkiye'nin en iyi dumanlı papaz eriklerinden birinin yetiştiği ilçemizde üreticiler, son yıllarda ekonomik beklentileri karşılamadığı için mutsuz; ağaçlarını kestirmeye başladı. İlçedeki erik yetiştirilen toplam 10 bin dönüm arazinin yüzde 15'lik bölümünde ağaçlar kökleniyor. Çünkü son 10 yıldır üretici umduğunu bulamıyor. Erik satılamadığı için ya dalında kalıyor ya da halde çürüyüp, gidiyor. Şeftali gibi meyve suyu fabrikalarına gönderme şansı da olmuyor. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda Turgutlu Ovası'ndaki erik ve meyve bahçelerinde yüzde 50 azalma olacağını tahmin ediyoruz" dedi.