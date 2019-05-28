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Turgutlu’da 15 dönüm tarım arazisi küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.Çepnidere Mahallesi’nde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu tarım arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Çepnidere Mahallesi’nde bulunan meyve bahçelerinde ve üzüm bağlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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