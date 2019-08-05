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Turgutlu'da 20 dönüm makilik alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm makilik alan zarar gördü.

Turgutlu'da 20 dönüm makilik alan yandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.
Irlamaz Deresi yatağında bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme helikopteri ile 4 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi, yangın bölgesine sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 20 dönüm makilik alan ile bazı meyve ve zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangını öğrenen Kaymakam Uğur Turan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Turgutlu'da 20 dönüm makilik alan yandıTurgutlu'da 20 dönüm makilik alan yandıTurgutlu'da 20 dönüm makilik alan yandıTurgutlu'da 20 dönüm makilik alan yandı

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