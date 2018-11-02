Turgutlu'da 5 bin 180 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin 180 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu'nun Çepnidere Mahallesi'nde kaçak şarap üretildiği belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda A.G.'nin (65) evinde bin 320 litre, E.A.'nın (51) evinde 3 bin 300 litre, S.K.'nin (36) evinde ise 560 litre olmak üzere toplam 5 bin 180 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere toplam 357 bin 420 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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