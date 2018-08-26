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Turgutlu'da 6 noktada yangın; 1 hektar tarım alanı ve 2 hektar makilik kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün akşam 6 noktada çıkan yangında, 1 hektar tarım alanı ile 2 hektar makilik zarar gördü.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün akşam 6 noktada çıkan yangında, 1 hektar tarım alanı ile 2 hektar makilik zarar gördü. Alevler, köylülerin de yardımıyla itfaiye ve orman ekipleri tarafından 2 saatte söndürüldü.

Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi Ballıdere mevkisindeki makilikte, dün saat 21.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki zeytin ve meyve ağaçları ile kaplı tarım arazilerine ulaştı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği sırada 1'i yakındaki Dalbahçe Mahallesi'nde yer alan, 4'ü ise Osmancık Mahallesi'ndeki 5 noktadan daha alevler yükselmeye başladı. Alevler, paniğe neden olurken, bu bölgeye de 1 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de yardım etti. Çalışmaları Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aydın Kutlu ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren de yerinde takip etti. Alevler, karadan müdahaleyle 2 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında 1 hektar tarım alanı ve 2 hektar makilik küle döndü. Yangınların kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde durulurken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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