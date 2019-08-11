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Turgutlu'da acemi kasalar acil servislere koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde kurbanlıklarını keserken, çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yaralananların tedavileri hastanelerin acil servislerinde ayakta yapıldı.

Turgutlu'da acemi kasalar acil servislere koştu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde kurbanlıklarını keserken, çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Yaralananların tedavileri hastanelerin acil servislerinde ayakta yapıldı.
Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde belediyenin belirlediği kesim yerlerinin yolunu tuttu. Kurbanlarını keserken veya kesen kişiye yardımcı olurken ya da kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri el, kol, bacak gibi çeşitli uzuvlarından yaralananlar hastanelerin acil servislerine getirildi. Çoğu kendi imkanları ile hastaneye gelen acemi kasaplar, ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Koç boynuzuyla bacaklarına darbe alan Yılmaz Pedili, "İpten kurtulan koç boynuzuyla beni bacaklarımdan yaraladı. Allah'tan kıvrak bir hareketle önünden kaçkayı başardım. Yoksa daha kötü olabilirdi. Bacağıma aldığım darbe nedeniyle meydana gelen yırtıklara hastanede 10 dikiş attılar" dedi.

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Turgutlu'da acemi kasalar acil servislere koştuTurgutlu'da acemi kasalar acil servislere koştu

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