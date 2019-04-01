Turgutlu’da CHP 275 oyla seçimi kazandı

Turgutlu’da 31 Mart Yerel Seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu. Turgutlu’da Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Çetin Akın, seçimi 275 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonucuna göre Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Çetin Akın 36.766, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Turgay Şirin 36.491, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan 22.891 oy aldı. Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Çetin Akın, mevcut başkan Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Turgay Şirin’i 275 oyla yendi. Resmi olmayan sonuçları göre Turgutlu’nun yeni belediye başkanı CHP’li Çetin Akın oldu.



