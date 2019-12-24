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Turgutlu'da Çiftçi Malları Koruma eski başkanlarına 2 milyon liralık prim borcu şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, daha önce Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yapan 9 kişiye, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kurumun toplam 2 milyon 46 bin 318 lira 88 kuruşluk SGK prim borcu nedeniyle ödeme emri gönderildi.

Turgutlu'da Çiftçi Malları Koruma eski başkanlarına 2 milyon liralık prim borcu şoku

Tuncel YILMAZ /TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, daha önce Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yapan 9 kişiye, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kurumun toplam 2 milyon 46 bin 318 lira 88 kuruşluk SGK prim borcu nedeniyle ödeme emri gönderildi. Borcun kendi şahsi borçları olmadığını belirten 9 eski başkan ortak açıklama yaparak, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
SGK tarafından, Turgutlu Çiftçi Malları Koruma eski Başkanları; Mehmet Ali Sarıbey, Murat Ayhan, Mahmut Çetin, Urganlı Çiftçi Malları Koruma eski başkanları Hüseyin Olgun, Bahadır Can, Osman Şimşek, Musacalı Çiftçi Malları Koruma eski başkanları İbrahim Acar, Muhittin Sezgi ve Urganlı Yeniköy Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Öztürk'e, görev yaptıkları yıllardaki SGK prim borçları nedeniyle ödeme emri tebligatı gönderildi. Tebligatı alan 9 eski başkan, şaşırdııklarını belirtirken, Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda ortak basın açıklaması yapıp, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Borç çıkartılan başkanlar adına bir açıklama yapan Turgutlu Çiftçi Malları Koruma'nın eski başkanlarından Murat Ayhan, "Burada toplanmamızın nedeni SGK, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na toplam 2 milyon 46 bin TL'lik borç göndermiş. Bu borcu biz eski başkanlardan dönemlerine göre talep ediyorlar. Bizler geçmişte 2 ile 5 yıl arasında görev yapmış başkanlarız. Söz konusu borç kurumun borcu. Bu borç, bizlerin şahsi borcu değil. Burada bir haksızlık var. Hakkımızı arıyoruz. Gerekirse kaymakamımızla, milletvekillerimizle ve Tarım ve Orman Bakanımız ile görüşeceğiz" dedi. Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ünal Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Kurum hakkında toplumda şaibeli konuşmalar var. Yolsuzluklarla anılıyor. Biz 25 Kasım 2019 tarihi itibariyle kurumumuza denetleme istedik ve kurumumuz denetlendi. Hazırlanan rapor kaymakam beye sunuldu" dedi.
Urganlı Çiftçi Malları Koruma eski başkanlarından Osman Şimşek de çiftçinin genel olarak ekonomisinin düzgün olmaması nedeniyle Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın gerekli tahsilatlarını yapamadığını, fakat haciz kararı da uygulamadığını söyledi.

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