HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turgutlu’da depremzedeler için 24 saatte iki tır dolusu yardım toplandı

Turgutlu’da depremzedeler için 24 saatte iki tır dolusu yardım toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan “Turgutlu Elazığ’a Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasına halktan büyük destek geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan “Turgutlu Elazığ’a Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasına halktan büyük destek geldi. 24 saat içinde iki tır dolusu yardım malzemesi toplandı.
Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bölge halkının acil ihtiyacı olan battaniye, yorgan, ısıtıcı, çadır, bebek bezi, kışlık kıyafetler gibi malzemeler için Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi dün yardım kampanyası başlattı. "Turgutlu Elazığ’a Yardım Elini Uzatıyor" adlı kampanyaya ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 24 saat içerisinde yatak, baza, halı, yorgan, ısıtıcı, battaniye, çocuk eşyaları, bebek bezi, bebek maması, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım eşyaları iki tırı dolduracak seviyeye ulaştı. Toplanan eşyalar eski Belediye Binası önünde tırlara yüklenmeye başlandı.
Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Başkan Akın’ın eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve daire müdürleri çalışmaları yerinde inceleyip, yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür ettiler. Başkan Akın ve eşi, başkan yardımcıları ve daire müdürleri yardımların taşınmasına ve kayıt altına alınmasına da yardımcı oldu.
Duyarlı Turgutlu halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gerçekten Turgutlu halkı bizi bir kez daha gururlandırdı, duygulandırdı. 24 saat gibi kısa bir sürede iki tırı dolduracak yardım toplandı. Yaşanan deprem sonrası bölgede bulunan vekillerimizden, orada yaşayan arkadaşlarımızdan, yetkililerden aldığımız bilgiler yorgan, battaniye, çadır, ısıtıcı gibi malzemelere ihtiyaç olduğuydu. Biz de kaymakamlığımızla birlikte onların yaralarını birlikte sarmak için bir yardım kampanyası başlattık. Turgutlu halkı yardımsever bir halktır. Bu kampanyaya göstermiş oldukları ilgiyle bu yardımseverliklerini bir kez daha kanıtlamışlardır. Yardım kampanyasına destek veren, burada aralıksız görev yapan personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bu zor günde göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği daim etsin” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıVirajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
Depreme trafikte yakalandılarDepreme trafikte yakalandılar
Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif ettiÜnlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da son 16 saatte 119 artçı meydana geldi

Manisa beşik gibi!

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Konya'da Çinli turistin tedavisi sürüyor

2,5 yaşındaki kızı ile enkazın altından çıkarıldı! Jandarma görüntüleri paylaştı

Sözleri boğazında düğümlendi! O anların görüntüleri paylaşıldı

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Konya ve Afyonkarahisar arasında ’domuz eti’ tartışması

İki il arasında 'domuz eti' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.