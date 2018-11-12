Turgutlu'da drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik bir yandan drone ile havadan denetlenirken, halk otobüslerine vatandaş gibi binen sivil trafik görevlileri de kural ihlali yapanları tespit ederek, bilgilendirme yaptı. Drone ile yapılan denetimlerde polis ekipleri, kurallara uymayan 41 sürücüye toplam 10 bin 978 TL ceza kesti.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu Üçler Nakliyat Mevkii'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Kontrollerde kemer takmayan, cep telefonu kullanan ve şerit ihlali yaparak trafik kazalarına davetiye çıkaran sürücüler, havadan drone ile görüntülendi, idari para cezası uygulandı. 41 sürücüye çeşitli maddelerden 51 cezai işlem uyguladı. Emniyet kemeri takmamaktan toplam 4 bin 104 TL tutarında 38 ceza, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 1410 TL tutarında 6 ceza, ayrıca çeşitli ihlallerden ise toplam 10 bin 978 TL ceza kesildiği belirtildi.

POLİS YOLCU GİBİ BİNDİ, DENETİM YAPTI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde de sivil trafik denetimi gerçekleştirdi. Halk otobüsüne yolcu olarak binen sivil polis memuru, vatandaşların can ve mal güvenliği için sürücünün trafik ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti. Resmi ekiplerin güzargahta aldığı önlem sonrası, sivil polis memurunun içinde bulunduğu otobüsler durduruldu. Araçta kendini tanıtan sivil trafik polisi, yolculara uygulama hakkında bilgi aktardı. Polis memuru, otobüste bulunma sebebinin sürücü ve yolcular tarafından kurallara uyulup uyulmadığının tespit edilmesi olduğunu söyledi. Bu denetimde, otobüs sürücüsünün trafik kuralı ihlaline rastlanmadığı belirtilirken, yolcular uygulamayı çok beğendiğini dile getirdi.

Emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali konularında drone'lu ve rutin denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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