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Turgutlu’da eş zamanlı esrar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Turgutlu’da yapılan ’Kasaba Narko İnfaz Operasyonu’nda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu’da eş zamanlı esrar operasyonu

Turgutlu’da yapılan ’Kasaba Narko İnfaz Operasyonu’nda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 43 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Ç.Z. ve M.Ö.S.’nin üzerlerinde 43 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı operasyonda Y.S. ve O.S. uyuşturucu madde satın alma ve kullanma gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon devamında uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A. da yakalandı.
Haklarında hapis cezası bulunan A.K. ve N.A., cezaevine gönderilirken Y.S. ve O.S. ifadelerini alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Ç.Z. ve M.Ö.S.’nin gözaltı süresinin devam ettiği öğrenildi.

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