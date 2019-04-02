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Turgutlu'da eşeğe kötü muamelede bulunan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, traktör römorkuna iple bağladıkları eşeğe eziyet ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, traktör römorkuna iple bağladıkları eşeğe eziyet ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler, jandarma tarafından serbest bırakıldı. Geçen 28 Mart'ta, İzzettin Mahallesi, Kısmalıyolu mevkinde, seyir halindeki traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulan eşeği gören bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüledi. Hayvana yapılan eziyet yerel basında da yer aldı. Olayın duyulmasının ardından Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma, eşeği traktörünün römorkuna bağlayıp, koşturan şüphelilerin R.K. (24) ve M.A. (24) olduğunu belirledi. 2 şüpheli geçen 31 Mart'ta evlerinde yakalandı. Haklarında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutanaklar Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Kötü muamele yapılan eşek de bulunup, Turgutlu Belediyesi veterineri tarafından muayene edildikten sonra hayvan barınağına teslim edildi. Turgutlu Kaymakamlığı da, hayvanseverlerin tepkisini çeken olayla ilgili gelişmeleri yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

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