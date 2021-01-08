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Turgutlu’da geri dönüşüm alanında yangın

08.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda yangın çıkarken, kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ediyor.Yangın Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda yangın çıkarken, kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ediyor.
Yangın Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere olan hurdaların bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurdaların arasından alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı
itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen ekipler yangına iş makineleriyle birlikte müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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