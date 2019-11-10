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Turgutlu’da kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı.Turgutlu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı.
Turgutlu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Turgutlu’ya bağlı Osmancık Mahallesi’nde muhtar ve aynı zamanda çiftçi olan Salim Çetin’e ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ve erik ağaçları havaların sıcak gitmesi üzerine çiçeklenip meyve aşamasına geldi. Kasım ayında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Salim Çetin, "Tarlama çalışmaya geldiğimde kirazlar ve eriklerin çiçek açtığını gördüm. Kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler. Bu görüntü alışılmış bir şey değil" dedi.
Özellikle kirazın çiçek açtıktan sonra yaklaşık 40 gün içerisinde meyveye dönüştüğünü ifade eden Çetin, "Alışmadığımız bir durum, havalar böyle giderse 40 gün içinde kirazlar olur" diye konuştu.

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