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Turgutlu'da kırsal mahaller beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı.

Turgutlu'da kırsal mahaller beyaza büründü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.
Turgutlu'da yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kar yağışını fırsat bilen mahalleliler, bu görsel şöleni fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi, karın keyfini yaşadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

FOTOĞRAFLI

Turgutlu'da kırsal mahaller beyaza büründüTurgutlu'da kırsal mahaller beyaza büründüTurgutlu'da kırsal mahaller beyaza büründüTurgutlu'da kırsal mahaller beyaza büründü

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