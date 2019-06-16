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Turgutlu'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, beklenen sağanak akşam saatlerinde etkili oldu.

Turgutlu'da sağanak etkili oldu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, beklenen sağanak akşam saatlerinde etkili oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Turgutlu ilçesinde, saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.
Öte yandan, Turgutlu'daki İzmir - Ankara yolu üzerinde yeni yapılan köprülü kavşakta aşırı su birikintisi nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Turgutlu'da sağanağın önümüzdeki hafta da etkili olacağı ve kentlilerin önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

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Turgutlu'da sağanak etkili olduTurgutlu'da sağanak etkili olduTurgutlu'da sağanak etkili oldu

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