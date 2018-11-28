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Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Turgutlu'da saat 01.00 sıralarında başlayan, sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar, suyla doldu. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı yollar kapandı. Sürücüler, zor anlar yaşadı.

Zemin katlardaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ve itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve baskın yaşanan ev ve işyerlerinde su tahliyesi için çalışma başlattı. Su, yapılan çalışma ve yağmurun etkisini yitirmesiyle çekilmeye başlad

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