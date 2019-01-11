HABER

Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

IRLAMAZ ÇAYI'NDA SET YIKILDI Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)

IRLAMAZ ÇAYI'NDA SET YIKILDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yukarı Bozkır Mahallesi'nden başlayarak Gediz Nehri'ne kadar uzanan Irlamaz Çayı da yağmurdan nasibini aldı. Çay için çekilen set, Kanlıgölcük mevkiinde yıkılırken; buğday, karnabahar, lahana ve ıspanak gibi ürünler ekili yaklaşık bin dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.
DAĞ SULARINA DİKKAT ÇEKTİ
Taşkınların yaşandığı bölgeye giden Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Bize gelen raporlara göre asıl dağlardan gelecek yağmur ve kar suları, Irlamaz Çayı'nı olumsuz yönde etkileyecek. Çiftçilerimiz dikkatli olsun" diye konuştu.
Irlamaz mevkiinde tarım arazisi bulunan İdris Düzgören, "Irlamaz'da çay yatağının temizlenmesi için Devlet Su İşleri'ne (DSİ), Kaymakamlığa ve yetkililere dilekçe verdik, herhangi bir işlem yapılmadı. Geçen hafta DSİ Müdürlüğü'ne gittik. Bize temizlik yapılamayacağı söylendi. Buğday, lahana, karnabahar ve ıspanak ekili 40 dönüm arazim sular altında kaldı. Buralar temizlenmediği için sular altında kaldı. Yetkililerimiz bir an önce bizim sesimizi duymalı. Bize aynı korkuyu her zaman yaşatmamalılar" dedi.
KARAYOLU ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Öte yandan şiddetli yağmur, İzmir- Ankara karayolunun Köprübaşı mevkiinde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Her iki yönde de yağmur suyu tahliye kanallarından sular birikince, 3'er şeritli yollar 1'er şeride düştü. Büyükşehir ve ilçe beledisi ekipleri yolda çalışma başlattı. Bir süre sonra yoldaki ulaşım normal seyrine döndü.
ANAOKULUNUN KAZAN DAİRESİNİ SU BASTI
Turgutlu'nun Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Mehmet Altan Anaokulu'nun ise kazan dairesini su bastı. Kurum görevlileri itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum katta biriken suları, pompayla boşalttı. Öte yandan Ergenekon Mahallesi'nde de su baskınının yaşandığı bir anaokulunda biriken suları, itfaiye ekipleri tahliye etti.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Motoplex İstanbul açıldıMotoplex İstanbul açıldı
Yıldırımlı miniklerden sahipsiz hayvanlara mama bağışıYıldırımlı miniklerden sahipsiz hayvanlara mama bağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar ve soyağacı arandı

Türkiye'de 2018 yılında en çok bunlar arandı

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü!

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.