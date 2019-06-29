HABER

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde saman yükü taşıyan seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın sebebiyle küle döndü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde saman yükü taşıyan seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın sebebiyle küle döndü. Yol ortasında alev alev yanan tır korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Kırıkkale’den İzmir’in Menemen ilçesine gitmek için yola çıkan Bilal Karaca yönetimindeki 71 EV 486 plakalı tır, Manisa-İzmir yol ayrımında bir anda alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm tırı sardı. Sürücü, alevleri görür görmez tırdan inerek itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen AKS ve itfaiye ekipleri yanan tıra hemen müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek oldu. Yangın sırasında karayolu trafiğe kapatılırken, çevredeki sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Tır sürücüsü, aracının alevler içinde yanışını üzgün gözlerle izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı

Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.