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Turgutlu'da sivil trafik polislerinden halk otobüslerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde halk otobüslerine vatandaş gibi binen sivil trafik görevlileri, kural ihlallerini tespit etti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde halk otobüslerine vatandaş gibi binen sivil trafik görevlileri, kural ihlallerini tespit etti. Ayrıca sürücü ve yolcuları bilgilendirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlattığı sivil trafik denetimi, Turgutlu'da da yapıldı. Halk otobüsüne yolcu olarak binen sivil polis memuru, vatandaşların can ve mal güvenliği için sürücünün trafik ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti. Resmi ekiplerin güzargahta aldığı önlem sonrası, sivil polis memurunun içinde bulunduğu otobüsler durduruldu. Araçta kendini tanıtan sivil trafik polisi, yolculara uygulama hakkında bilgi aktardı. Polis memuru, otobüste bulunma sebebinin sürücü ve yolcular tarafından kurallara uyulup uyulmadığının tespit edilmesi olduğunu söyledi. Bu denetimde, otobüs sürücüsünün trafik kuralı ihlaline rastlanmadığı belirtilirken, yolcular uygulamayı çok beğendiğini dile getirdi.

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