Turgutlu’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Turgutlu’da ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde uyuşturucu ticarete yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 104 adet ekstasy hap, 4 adet sentetik ecza, 26 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. 5 şahıs gözaltına alınırken 2 şahıs emniyet işlemlerinin ardından serbest kaldı. Diğer 3 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

