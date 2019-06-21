HABER

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Turgutlu ilçesi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 06 EY 7880 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralanırken aracın arka koltuğunda oturan yaşlı kadın R.D. araç içerisinde sıkışıp kaldı. Yaşlı kadını olay yerine gelen AKS ekipleri kurtarırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı M.D., R.D., H.D., M.D. ve A.D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken yolda uzun araç konvoyları oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.