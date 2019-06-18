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Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara yolu, akşam saatlerinde başlayan sağanakta, yolda biriken suyla logarlardan taşan suyun birleşmesi sonucu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara yolu, akşam saatlerinde başlayan sağanakta, yolda biriken suyla logarlardan taşan suyun birleşmesi sonucu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanması sonucu yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik ekiplerinin, çekicilerin yoğun çalışmaları sonucu yolda kalan araçlar çekildi, tıkalı olan rögarlar açıldı. Trafik ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)

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Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)

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