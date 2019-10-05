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Turgutlu'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

  Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle kentteki bir ortaokulun çatısı uçtu.
Turgutlu ilçesinde bugün saat 02.00 sıralarında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, etkili oldu. Yıldırım ve Bozkurt mahallelerinde zemin katlarda kalan bazı evlerde su baskını oldu. Sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışması yaptı. Yağmurla birlikte rüzgar da kentte, olumsuzluğa yol açtı. Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki Besime Elagöz Ortaokulu'nun sac çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu. Okul görevlileri çevrede önlem alırken, kimsenin zarar görmemesi sevindirdi. Çatının yeniden yapılması için çalışmalara başlandı. Öte yandan olumsuz hava koşullarının ortadan kalkmasıyla kentte hayat normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü
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-Okulun uçan çatısından görüntü
-Görevlilerin çatıyla ilgili yürüttüğü çalışma

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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