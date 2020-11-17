HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turgutlu’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Turgutlu’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

17.11.2020 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olan yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve farklı materyallere de el konuldu.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Ekiplerce daha önce belirlenen adres ve noktalara eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve farklı materyallere el konuldu ve 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olan yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve farklı materyallere de el konuldu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerce daha önce belirlenen adres ve noktalara eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve farklı materyallere el konuldu ve 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Vakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardıVakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardı
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

Vakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardı

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

AK Partili Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.