HABER

Turgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin kırsal 7 mahallesinde yaşayan yaklaşık 150 kişi, tedavisi bulunmayan 'balık pulu hastalığı' ile mücadele ediyor.

Turgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin kırsal 7 mahallesinde yaşayan yaklaşık 150 kişi, tedavisi bulunmayan 'balık pulu hastalığı' ile mücadele ediyor. Ciltlerinin çatlayarak pul pul olması nedeniyle güneşe çıkmakta zorluk çeken, sıcak, soğuk ve tozlu ortamlardan uzak durarak yaşamlarını sürdüren balık pulu hastaları, hastalıklarına çare bulunmasını istedi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 kırsal mahallede yaklaşık 150 kişide, halk arasında 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis vulgaris' hastalığı görülüyor. Dünyada 'balık pulu' hastalığının en sık rastlandığı yerlerden biri olan Turgutlu'da, Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan yaklaşık 150 kişi sosyal ve iş hayatlarında büyük zorluklar yaşıyor. Turgutlu'da ciltlerinin pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamayan hastalar, sıcak, soğuk ve tozlu ortamlardan uzak duruyor. Hastalar, tedavide kullandıkları ilacın sadece hastalığın etkisini azalttığını kullanmamaları durumunda ise bütün vücuda yayıldığını söylüyor. Balık pulu hastalığı nedeniyle hiç evlenmemiş olan Ahmet Gökçe (68), "Soğukta ve sıcakta cildimizde çatlamalar oluyor. Çok büyük zorluklar çekiyoruz. Hastalığın nedenini bilmiyoruz. Sadece doktorlar, 'cilt hastalığı' olduğunu söylüyor" dedi.
Kayrak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, ev kadını Hatice Dindar da (44), "Balık pulu hastalığı nedeniyle cildimde döküntü, kuruluk oluyor. Bu hastalık nedeniyle asabi de olabiliyoruz. Yaklaşık 3 senedir, bu rahatsızlığım nedeniyle ilaç kullanıyorum. 15 gündür kullanmadığım zaman yine rahatszlığım artıyor. Ağabeyimin iki oğlu ile amcalarımdan ikisinde de aynı hastalık var. Genellikle, mahallemizdeki pek çok kişi de bu hastalık var" diye konuştu. Lise öğrencisi Rümeysa Ünsal da (16), "İlacımı kullanmadan önce çatlamalar ve kaşıntı oluyordu, yaralar çıkıyordu. İlaç kullandığımdan beri rahatım. Arkadaşlarım bana hastalığımı sorduğunda üzülüyorum ve ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Böyle olmasını istemezdim. Ben de diğer arkadaşlarım gibi sağlıklı olmak isterdim" dedi. Yaşının küçük olması nedeniyle ilaç kullanamayan ortaokul öğrencisi Serkan Uysal da (13) hastalığı nedeniyle soğukta ve çok sıcakta zorluk çektiğini söyledi.
'SOSYAL HAYATLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR'
Vakaların yoğun görüldüğü Kayrak ve Çatalköprü mahalle muhtarları hastalığın nedeninin araştırılmasını ve tedavisinin bulunmasını istedi. Kayrak Mahallesi Muhtarı Cevat Önder (48), "Bizim bu yörede bu hastalık çok sayıda insanda var. Bu insanlarımızın toplum içerisinde de sıkıntıları var. Dışarıdan insanlar balık pulu hastalarına farklı bir gözle bakıyorlar. Özellikle bulaşıcı olduğunu sanıyorlar. İş bulma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Sosyal hayatları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu hastalığın sebebini bilemiyoruz. Araştırılmasını istiyoruz. İnşallah bu hastalığın çözümü bulunur" diye konuştu. Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker (57) de, "Bu çevrede 150 kişide bu hastalık var. Hastalığın bu bölgede neden bu kadar çok görüldüğünün araştırılmasını istiyoruz. Yetkililer bu işe bir el atsın" dedi.

FOTOĞRAFLI

Turgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığıTurgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığıTurgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığıTurgutlu'nun 7 mahallesinin ortak derdi 'balık pulu' hastalığı

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendiAhtapot, tavşanı yerken görüntülendi
Yenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyorYenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İzmir’de dehşet anları! 9 aracı önüne kattı

İzmir’de dehşet anları!

Sigara denetçileri geliyor! Sağlık Bakanı'ndan 'fahri sigara denetçiliği' açıklaması

Sigara denetçileri geliyor!

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın

İki araca çarptı, kamyoneti bırakıp kaçtı

İki araca çarptı, kamyoneti bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.