HABER

Turhal Kalesi'nin sur ve burçları yeniden yapılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

 TOKAT'ın Turhal ilçesinde bulunan ve tarihi milattan önce 5 binli yıllara, Sümer uygarlığına kadar uzanan kalede, burç ve surların yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde bulunan ve tarihi milattan önce 5 binli yıllara, Sümer uygarlığına kadar uzanan kalede, burç ve surların yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Tarihi Turhal Kalesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için belediyenin girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı. Bugün sadece ikisi ayakta kalan sur ve burçların yenilenmesi, kale üzerinde bulunan ve zamanla kapanan gizli geçitlerin açılması için hazırlanan proje doğrultusunda ihale gerçekleştirildi. İhale süreci kısa süre önce tamamlandı. Üzerindeki iki kitabe sebebiyle, tarihinin Sümer uygarlığına kadar uzandığı değerlendirilen kalede bulunan burç ve surlar yeniden inşa edilecek. Kaleden 350 basamakla inilen su sarnıcı ile Kesikbaş Camisi'nin altında yer alıp, ucu kaleye kadar ilerlediği düşünülen geçitte de araştırma yapılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, projeyi hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduklarını ifade etti. Başkan Bekler, "Her şehrin bir kalesi vardır ve o kale o şehrin silüetini oluşturur. Turhal Kalesi de yerleşim yerlerinin tam ortasında kalmaktadır. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde, kalemizin üzerinde şu anda mevcut olmayan burçların ve surların yeniden yapılması için bir proje hazırladık. Kültür Bakanlığı'mıza kalemizin yapımı için başvurduk ve ihalesi yapıldı. Kalemizin surları ve burçları yeniden yapılacak. Kalemizin üzerinde milattan önceki tarihlerde yapılmış burçlar var. Burçlardan şu anda sadece iki tanesi görünür durumda. Biz burayı tekrar yaşatmak istiyoruz" dedi.

GİZLİ GEÇİTTE ARAŞTIRMA YAPILACAK

İlçedeki Kesikbaş Camisi'nin altında bulunan gizli geçitle, kalede 350 basamakla inilen su sarnıcında da sonraki aşamada araştırma yapılacağını belirten Başkan Bekler, "Kalemizin üzerinde bir de mağaramız var. Mağarada 350 merdivenle aşağıya iniliyor. Sonradan burası taş ile dolmuş. Eskilerin anlatmış olduklarına göre; aşağıdan su alabilmek için yapılan bu merdivenler ırmak kenarında bir yere çıkıyormuş. Ayıca Kesikbaş Camimizin de altında bir geçit var. O geçit de kaleye doğu uzamakta ve onun da ucu kapalıdır. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu geçitlerin kale ile bağlantıları olup olmadığı araştırılacak" diye konuştu.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
Otomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldüOtomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldü
Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İlginizi Çekebilir

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.