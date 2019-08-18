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Turhal’da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun görüşmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, ilçede alınan güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın duymasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarafların bazı işyerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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