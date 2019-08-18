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Turhal’da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

KAYMAKAM ÜÇER: DURUM KONTROL ALTINDA Tokat’ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından yakınlarının ilçe merkezinde taşkınlık yapması ile ilgili Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki  grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay yaşandığını belirterek, "Bu toplumsal olayda ilk anda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.

Turhal’da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı (2)

KAYMAKAM ÜÇER: DURUM KONTROL ALTINDA
Tokat’ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından yakınlarının ilçe merkezinde taşkınlık yapması ile ilgili Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay yaşandığını belirterek, "Bu toplumsal olayda ilk anda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvetin de müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış, gruplar ayrılmıştır. Şu anda durum ilçemizde kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İlçemizde olaylar sırasında 7 adet işyerinin camları kırılmak sureti ile maddi hasar meydana geldi. 3 adet aracın da yine tahrip edilmesi söz konusu olmuştur. Durum ilçemizde kontrol altındadır. Vatandaşların da artık evlerine gitmelerinde kendi güvenlikleri açısından ve toplumun huzuru açısından fayda görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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